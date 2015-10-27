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МЧС объяснило появление запаха гари в Калининграде

МЧС объяснило появление запаха гари в Калининграде

МЧС объяснило запаха гари и дыма в Калининграде, на который жалуются местные жители с вечера 26 октября.

Источником распространения является возгорание на польдерных землях с частичным залеганием торфа, - сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ведомства.

Крупный пожар зафиксирован в посёлке Светлое Гурьевского округа. Предположительная площадь возгорания составляет около 10 гектаров.

Как подчеркнули в пресс-службе МЧС, угрозы населённым пунктам нет. В настоящее время огонь не распространяется по близлежащим территориям.

Сейчас на месте происшествия проходит совещание всех оперативных служб. Принято решение усилить работу аэромобильной группировки и всех противопожарных подразделений, - уточнили в ведомстве.

Предположительные сроки ликвидации возгорания пока неизвестны.скачать dle 10.5фильмы бесплатно

Добавлено: 27-10-2015, 16:53
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