» » » В Гусевском округе открыли еще одну многофункциональную спортивную площадку

В Гусевском округе открыли еще одну многофункциональную спортивную площадку

В Гусевском округе открыли еще одну многофункциональную спортивную площадку

Когда минувшим летом на территории школы в поселке Михайлово была открыта многофункциональная площадка и антивандальные тренажеры, ученикам этой сельской школы завидовали мальчишки и девчонки из других поселков.

Тогда глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов отметил, что, выполняя поручение губернатора Калининградской области Николая Цуканова по развитию центральных усадеб территориальных отделов, в скором времени появятся такие площадки и тренажеры возле всех сельских школ округа.

И вот в минувшую субботу ученики школы поселка Маяковское и их родители собрались во дворе учебного заведения, где состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки, которая была построена по программе «Газпром – детям» и площадки с антивандальными тренажерами и турниками по программе «Создание условий для занятия физкультурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности».

На торжественной церемонии присутствовали министр образования правительства Калининградской области Светлана Трусенева, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов и заместитель генерального директора, директор Калининградского филиала «Санкт-Петербург межрегионгаз» Андрей Ким.

Министр поздравила ребят и педагогов, пожелала им добиваться больших спортивных успехов. В свою очередь Андрей Ким призвал учащихся Маяковской школы и молодежь поселка отложить в сторону гаджеты и заняться укреплением здоровья и развитием физических возможностей.

- Как мы и говорили ранее, мы продолжаем исполнять наказ губернатора Калининградской области Николая Цуканова о развитии опорных усадеб. И уже в следующем году такие площадки будут установлены возле школы в поселке Калининское и поселке Кубановка. Жители, а особенно молодежь, проживающая в сельской местности, должны иметь такие же возможности, как и жители Гусева. Мы прокладываем тротуары и ремонтируем Дома культуры. Практически во всех поселках есть уличное освещение. Мы начали строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, и уже в начале следующего года в ряд поселков округа придет газ, - резюмировал Евгений Михайлов.

Завершилось торжественное открытие общешкольным флешмобом и спортивными состязаниями между учащимися сельских школ Гусевского городского округа.скачать dle 10.5фильмы бесплатно

Добавлено: 27-10-2015, 16:42
0
224
Администратор
Новости / Спорт

Похожие публикации

Гусев принял участие в региональном проекте «Города Калининградской области»
В поселке Первомайское полностью выгорела комната в одноэтажном доме
Администрация Гусева объявляет творческий конкурс "Мой край"
В Гусеве начался ремонт дорог ведущих к новому детскому саду
Николай Цуканов вступил в должность губернатора Калининградской области

Добавить комментарий

Наверх