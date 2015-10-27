В Гусевском округе открыли еще одну многофункциональную спортивную площадку
Когда минувшим летом на территории школы в поселке Михайлово была открыта многофункциональная площадка и антивандальные тренажеры, ученикам этой сельской школы завидовали мальчишки и девчонки из других поселков.
Тогда глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов отметил, что, выполняя поручение губернатора Калининградской области Николая Цуканова по развитию центральных усадеб территориальных отделов, в скором времени появятся такие площадки и тренажеры возле всех сельских школ округа.
И вот в минувшую субботу ученики школы поселка Маяковское и их родители собрались во дворе учебного заведения, где состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки, которая была построена по программе «Газпром – детям» и площадки с антивандальными тренажерами и турниками по программе «Создание условий для занятия физкультурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности».
На торжественной церемонии присутствовали министр образования правительства Калининградской области Светлана Трусенева, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов и заместитель генерального директора, директор Калининградского филиала «Санкт-Петербург межрегионгаз» Андрей Ким.
Министр поздравила ребят и педагогов, пожелала им добиваться больших спортивных успехов. В свою очередь Андрей Ким призвал учащихся Маяковской школы и молодежь поселка отложить в сторону гаджеты и заняться укреплением здоровья и развитием физических возможностей.
- Как мы и говорили ранее, мы продолжаем исполнять наказ губернатора Калининградской области Николая Цуканова о развитии опорных усадеб. И уже в следующем году такие площадки будут установлены возле школы в поселке Калининское и поселке Кубановка. Жители, а особенно молодежь, проживающая в сельской местности, должны иметь такие же возможности, как и жители Гусева. Мы прокладываем тротуары и ремонтируем Дома культуры. Практически во всех поселках есть уличное освещение. Мы начали строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, и уже в начале следующего года в ряд поселков округа придет газ, - резюмировал Евгений Михайлов.
Завершилось торжественное открытие общешкольным флешмобом и спортивными состязаниями между учащимися сельских школ Гусевского городского округа.