В Гусеве директор МУП «Управление ЖКХ» самовольно отключил от теплоснабжения несколько квартир
Гусевская городская прокуратура провела проверку по обращению граждан на действия директора МУП «Управление ЖКХ».
Установлено, что руководитель МУП «Управление ЖКХ» в один из дней августа 2015 года самовольно отключил от общей системы теплоснабжения несколько квартир дома №37 по ул.Московской г.Гусева, чем причинил существенный вред жильцам и собственникам указанных квартир, выразившийся в ограничении теплоснабжения указанных квартир, следовательно, в создании препятствий для проживания в благоприятных условиях жильцов вышеуказанного дома.
В связи с этим городской прокурор материалы проверки направил в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя МУП «Управление ЖКХ» за самоуправство.
По материалам прокурорской проверки органом дознания возбуждено уголовное дело по ст.330 УК РФ.