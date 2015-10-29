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В Гусеве глава администрации привлечен к административной ответственности

В Гусеве глава администрации привлечен к административной ответственности

Гусевская городская прокуратура проверила соблюдение администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» требований Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Так по адресу www.admgusev.ru расположен официальный сайт администрации городского округа, на котором публикуется информация о деятельности органа местного самоуправления, а также принятые нормативные правовые акты муниципального образования.

Вместе с тем, вопреки требованиям закона публикуемая информация не в полной мере освещает работу муниципалитета.

Так на сайте администрации является неполной информация о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления - отсутствуют постановления главы администрации от 21 ноября 2014 г. N 1077 «Об определении способа расчета расстояний от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в муниципальном образовании "Гусевский городской округ"; от 05.11.2014 г. № 1009 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования Гусевский городской округ в зимнем периоде 2014-2015 годов».

Отсутствует на сайте и информация о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления и в органе местного самоуправления; обзор поступивших на рассмотрение чиновников обращений, и принятых по ним мерах.

По результатам проверки городской прокурор в отношении главы администрации МО «Гусевский городской округ» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.13.27 (нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети "Интернет") КоАП РФ.

Суд, рассморев материалы административного производства, привлек главу администрации городского округа к административной ответственности и оштрафовал его на 3 тысячи рублей.

источник: prokuratura39.ru
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глава, администрация
Добавлено: 29-10-2015, 09:55
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Администратор
Новости / Закон

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