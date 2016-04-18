Кирилл Козлов был переведён под домашний арест
Подозреваемому в получении взятки бывшему первому заместителю главы администрации Гусева Кириллу Козлову была изменена мера пресечения на домашний арест. Соответствующую информацию подтвердили в управлении по взаимодействию со СМИ следственного управления СК РФ по Калининградской области.
Расследование уголовного дела в отношении Кирилла Козлова продолжается.
Кирилл Козлов был задержан ещё в мае прошлого года на парковке около комплекса «Усадьба» в Орловке по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он требовал 10%-ный «откат» от суммы контракта на реставрацию братской могилы в посёлке Ольховатка. Стоимость реставрации объекта была оценена в 6,35 млн руб. Взятку в размере 335 тыс. руб. наличными замглавы получил от представителя строительной компании из Нижнего Новгорода, которая занималась реставрацией объекта. Встреча между представителем фирмы-подрядчика и Кириллом Козловым проходила на парковке в личном автомобиле последнего — BMW Х5. Сразу после получения денег чиновник был задержан и помещён в изолятор временного содержания. Вторую часть «отката» в размере 300 тыс. руб. представитель стройфирмы перевёл по указанию экс-чиновника на счёт фонда, который в настоящее время арестован.
Источник: rugrad.eu
Добавлено: 18-04-2016, 11:33
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