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1 ноября пройдёт Спартакиада по гиревому спорту

1 ноября пройдёт Спартакиада по гиревому спорту

Уважаемые жители и гости города Гусева!

1 ноября 2015 года в Школе бокса (ул. З. Космодемьянской 1) пройдет Спартакиада МО « Гусевский городской округ» по гиревому спорту.

Соревнования лично-командные проводятся по правилам соревнований гиревого спорта с гирями весом 24 кг по программе двоеборья (толчок и рывок) по следующим весовым категориям: до 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг. Победители в командном зачете определяются по сумме результатов в трех весовых категориях.

Взвешивание и жеребьевка с 10.30 до 11.00. Начало соревнований в 11.00.

Справки по телефону: 3-53-93

Приглашаем участников, зрителей и болельщиков.

Вход свободный.скачать dle 10.5фильмы бесплатно

Добавлено: 27-10-2015, 16:45
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Администратор
Мероприятия / Спорт

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