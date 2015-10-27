1 ноября пройдёт Спартакиада по гиревому спорту
Уважаемые жители и гости города Гусева!
1 ноября 2015 года в Школе бокса (ул. З. Космодемьянской 1) пройдет Спартакиада МО « Гусевский городской округ» по гиревому спорту.
Соревнования лично-командные проводятся по правилам соревнований гиревого спорта с гирями весом 24 кг по программе двоеборья (толчок и рывок) по следующим весовым категориям: до 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг. Победители в командном зачете определяются по сумме результатов в трех весовых категориях.
Взвешивание и жеребьевка с 10.30 до 11.00. Начало соревнований в 11.00.
Справки по телефону: 3-53-93
Приглашаем участников, зрителей и болельщиков.
Вход свободный.
Добавлено: 27-10-2015, 16:45
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