В воинской части Гусева загорелся БМП-2
На территории мотострелкового соединения, дислоцированного в Гусеве Калининградской области, загорелась боевая машина БМП-2. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота России.
"Около 8:00 при выходе из автомобильного бокса произошло возгорание боевой машины БМП-2. В 8:35 силами личного состава части и пожарными расчетами МЧС возгорание было локализовано, машина потушена. Перекидывание пламени на автобоксы и другую технику было предотвращено. Пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе.
По данным Минобороны, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.
По словам очевидцев, в воинской части продолжают раздаваться взрывы, пожар продолжается, эвакуировали два соседних дома - №10 и 12 на улице Балтийской.
Добавлено: 29-01-2016, 10:46
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