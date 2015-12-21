В Гусеве школьник умер, выкурив электронную сигарету
Черняховским межрайонным следственным отделом управления СК РФ по Калининградской области проводится доследственная проверка по факту гибели 15-летнего жителя города Гусева. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы накануне, 20 декабря 2015 года около 19 часов 30 минут.
По предварительным данным, вечером 20 декабря 2015 года 15-летний подросток в компании сверстников гулял возле гаражей, расположенных вблизи жилых домов по проспекту Ленина в городе Гусеве. Со слов очевидцев, юноша выкурил электронную сигарету, после чего почувствовал сильное недомогание и потерял сознание. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть несовершеннолетнего.
При осмотре места происшествия следов криминальной смерти на теле погибшего не обнаружено.
По имеющейся информации при жизни подросток страдал хроническим заболеванием дыхательных путей.
В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства внезапной гибели 15-летнего юноши. Известно, что несовершеннолетний воспитывался в многодетной семье, являлся учащимся местной школы.
Для установления точной причины гибели подростка назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Добавлено: 21-12-2015, 23:26
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