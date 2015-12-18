В Гусеве насмерть сбили 5-летнего мальчика

Комментарии

Форум как форма общения скоро умрёт. Неперспективная, старая форма. Можно раскрыть эту тему подробно, но мало кому будет это интересно.Поэтому нет смысла тратить время на эту неперспективную технологию зари рассвета сети Интернет.Вы бы лучше написали что вас интересует в плане информации!?

Администратор

Для маленького города уже достаточно сайтов и социальной сети!

Пожалуй требуется внести ясность:этот сайт создаётся спонтанно, основная его цель получение технических навыков работы с web технологиями в частности с PHP и JAVA. Но это не тестовая площадка! Кому интересно пусть заходит, кому нет тому нет.Ой как глупо!Почему же пользователям сети недостаточно одного Яндекса и ВКонтакте, им ещё зачем то нужен Facebook, Google, Одноклассники, @mail.ru, twitter и прочие. Вы никогда не задавались вопросом: почему в таком маленьком городе как наш Гусев столько магазинов? или зачем столько каналов на кабельном? Может достаточно одного?