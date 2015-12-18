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В Гусеве насмерть сбили 5-летнего мальчика

В Гусеве насмерть сбили 5-летнего мальчика

В четверг, 17 декабря, в 16:50, на ул. Центральной в поселке Первомайское Гусевского района насмерть сбили 5-летнего мальчика. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, на ребенка наехал автомобиль «Рено». За рулем сидел 52-летний мужчина.

На прямом участке дороги автомобиль допустил наезд на маленького пешехода, внезапно выбежавшего на проезжую часть, вне пешеходного перехода. К сожалению от полученных травм мальчик скончался в больнице.скачать dle 10.5фильмы бесплатно

ДТП в Гусеве
Добавлено: 18-12-2015, 15:11
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Администратор
Новости / Происшествия

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