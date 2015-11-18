В Гусеве на пешеходном переходе насмерть сбили пожилого человека
Во вторник, 17 ноября, в 20.10, на улице Победы в Гусеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 80-летний пешеход.
По предварительным данным, со стороны проспекта Ленина в направлении улицы Красноармейской двигался автомобиль «Ауди А6» под управлением 26-летнего водителя, который у дома № 1 по улице Победы на прямом участке дороги совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо.
В результате ДТП 80-летний мужчина-пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
26-летний мужчина, управлявший автомобилем «АудиА6», имеет водительский стаж 4 года. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Добавлено: 18-11-2015, 15:15
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